Чай и сладости будут раздавать на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» во время закрытия оранжевой ветки метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что во время закрытия участка Калужско-Рижской линии будут раздавать чай, печенье и шоколад. Горячий напиток и сладости можно будет получить на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки».

В дептрансе в очередной раз напомнили, что с 4 по 8 ноября будут временно закрыт участок Калужско-Рижской линии метро между указанными выше станциями. В это время рабочие будут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии. На «Октябрьской» и «Новых Черемушках» будут дежурить более 100 сотрудников ЦОМП, которые сориентируют растерявшихся пассажиров по маршрутам. Об этом ранее писал KP.RU.

Больше информации о временных ограничениях можно узнать из чат-бота.

Также на станциях расклеят информационные плакаты и указатели к компенсационным автобусам в метро.

Пассажирам порекомендовали заранее выбрать альтернативные маршруты и избегать поездок в часы-пик.