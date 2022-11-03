Трехлетнего ребенка спасли из закрытой им же на щеколду квартиры в Москве Фото: департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Спасатели в ТиНАО помогли запершемуся в квартире трехлетнему ребенку. Мама мальчика вышла на лестничную площадку, а в это время малыш закрыл дверь изнутри, задвинув щеколду. О произошедшем рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Спасателей на улицу Александры Монаховой в поселке Коммунарка вызвала мама малыша. Она позвонила в Службу 112 и рассказала о случившемся. На место прибыли сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра. Дверь вскрыли специальным инструментом, мальчика освободили.

Как рассказали в департаменте ГОЧСиПБ, ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее KP.RU писал, что в Сергиевом Посаде спасатели освободили двоих детей — 7 и 9 лет — из запертой квартиры. Когда их мама вышла на лестничную площадку, дверь захлопнулась и замок заблокировался. Медицинская помощь детям не понадобилась.