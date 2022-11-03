Депутат Александр Козлов: Школа в поселке Ерино в ТиНАО будет построена за счет бюджета

Новую школу очень ждут жители поселка, в котором сегодня проживает более 4 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в поселке Ерино поселения Рязановское начнется строительство новой школы. Учреждение образования на 725 мест вошло в число объектов, которые будут профинансированы из городского бюджета. По словам депутата Московской городской думы от поселений ТиНАО Александра Козлова, местные жители очень ждали это стройки, поскольку уже существующая школа сильно перегружена.

«В поселке живет более 4 тысяч человек, в основном это молодые семьи, а количество детей, к счастью, постоянно растет. Для них будет построена новая школа по новейшим стандартам и требованиям. Это позволит разгрузить уже существующую в поселке школу, обеспечив ребят комфортными и современными местами для учебы и развития», - рассказал Александр Козлов Агентству городских новостей «Москва».

Парламентарий напомнил, что ТиНАО является самой перспективной территорией города с точки зрения покупки квартиры для молодой московской семьи. Здесь можно приобрести самые бюджетные квартиры в новостройках.

«Важным фактором является цена, а также возможность приобрести по-настоящему просторное жилье. Не только квартиры, но и частный дом. Все большую значимость приобретает экологический фактор: близость зеленых зон, крупных парков и лесов - это не только возможность гулять с детьми, ходить в мини-походы, но и влияние на здоровье всей семьи. Но развитая социальная сфера, особенно детские учреждения, - всегда на первом месте, и дать родителям уверенность, что рядом с их новостройками обязательно будет работать школа, принципиально важно», - считает депутат Мосгордумы.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ. После этого будет определен подрядчик строительства.

«Вложения в социальную инфраструктуру - это одно из ключевых направлений расходов Москвы. Город обеспечивает не только стабильное функционирование действующих учреждений образования, но вкладывает в строительство новых школ, садов, учреждений дошкольного образования. Это является ярким показателем того, что забота о будущем поколении, качественном образовании, развитии детей является одной из ценностей для нашего общества, и такой подход в полной мере отражается в бюджетной политике города, которая имеет четкие социальные приоритеты», - подчеркнул парламентарий.

Всего в столице с 2011 года было построено 513 новых образовательных учреждений. Из них 360 зданий – это детские сады, и еще 153 - школы. 290 объектов из этого списка были возведены на средства столичного бюджета и 223 - за счет инвесторов. Планируется, что за 2022-2024 годы в Москве будут построены еще более 150 зданий школ и детских садов.

«Мы перевалили за последние годы в строительстве объектов образования за 500, - рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. - Это такие уже большие современные объекты: крупные школы, детские сады, оснащенные по современному стандарту, который обеспечивает полный комплекс обучения, включая общеобразовательные программы, и также предпрофессиональные. Особенно, конечно, востребованы образовательные учреждения в новостройках, где идет активное масштабное строительство».