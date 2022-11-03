Предприниматель помог присвоить и растратить более 4,4 млрд рублей коммерческого банка в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в присвоении и растрате денежных средств коммерческого банка. Всего от действий его и сообщников финансовая организация потеряла более 4,4 млрд рублей, об этом рассказали в прокуратуре столицы.

Установлено, что в период с 2014 года по 2017 год обвиняемый, а также председатель правления банка и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка с целью присвоить деньги коммерческой организации, организовали заключение кредитных договоров между банком и 13 подконтрольными им организациями.

После чего на расчетные счета этих юридических лиц перечислили денежные средства на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей, которыми сообщники распорядились ими по своему усмотрению.

Прокуратура утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о растрате и присвоении в отношении 41-летнего жителя Московской области. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направили в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ранее KP.RU писал о том, что экс-банкира Владимира Гезина признали виновным в растрате 13 млрд рублей.