Сергей Собянин напомнил об особой роли Москвы в большинстве связанных с Россией исторических событиях Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, опубликовав торжественную запись в своем телеграм-канале. Он отметил связь праздника с текущими событиями.

- Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее, — написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что в таких условиях сплоченность населения страны обретает особую значимость.

Также столичный градоначальник добавил, что праздник напоминает о том, какой вклад вносит Москва в защиту родины.

- С давних времён Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы, — говорится в записи.

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