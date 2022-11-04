Сергей Собянин напомнил об особой роли Москвы в большинстве связанных с Россией исторических событиях
Фото: Олег ЗОЛОТО
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, опубликовав торжественную запись в своем телеграм-канале. Он отметил связь праздника с текущими событиями.
- Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее, — написал мэр.
Сергей Собянин отметил, что в таких условиях сплоченность населения страны обретает особую значимость.
Также столичный градоначальник добавил, что праздник напоминает о том, какой вклад вносит Москва в защиту родины.
- С давних времён Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы, — говорится в записи.
Ранее KP.RU опубликовал топ-10 событий и мероприятий в честь Дня народного единства в Москве.