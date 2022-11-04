Интерактивный музей в честь парада 1941 года откроется на Красной площади 5 ноября

Выставка военной техники на Красной площади стала традиционным событием для Дня народного единства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатный интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в Москве 5 ноября и будет работать до 7 ноября, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Его можно будет посетить бесплатно, открываться он будет в 10:00, а завершать свою работу - в 20:00.

- На площади установят различные инсталляции, там будут проходить театрализованные представления. Они будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов, — говорится в сообщении.

Можно будет увидеть вышедший в прокат в этом году фильм «Первый Оскар» и саму ленту 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», которой посвящена современная кинокартина, а также кинофильм «Подольские курсанты» 2020 года.

Кроме того Музей военной техники времен Великой Отечественной войны по традиции познакомит с уникальными экспонатами. Пушки, танки, автомобили и даже самолеты представит Музей техники Вадима Задорожного.

Сориентироваться в этих и других активностях и площадках интерактивного музея на Красной площади помогут волонтеры и одетые в военную форму девушки-регулировщицы.

Ранее, как уже сообщал KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить интерактивный музей на Красной площади.