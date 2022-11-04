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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:27

Интерактивный музей в честь парада 1941 года откроется на Красной площади 5 ноября

Там можно будет не только увидеть экспонаты, но и посмотреть спектакли, а также увидеть уникальную историческую хронику
Ирина РЕБРИКОВА
Выставка военной техники на Красной площади стала традиционным событием для Дня народного единства

Выставка военной техники на Красной площади стала традиционным событием для Дня народного единства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатный интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в Москве 5 ноября и будет работать до 7 ноября, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Его можно будет посетить бесплатно, открываться он будет в 10:00, а завершать свою работу - в 20:00.

- На площади установят различные инсталляции, там будут проходить театрализованные представления. Они будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов, — говорится в сообщении.

Можно будет увидеть вышедший в прокат в этом году фильм «Первый Оскар» и саму ленту 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», которой посвящена современная кинокартина, а также кинофильм «Подольские курсанты» 2020 года.

Кроме того Музей военной техники времен Великой Отечественной войны по традиции познакомит с уникальными экспонатами. Пушки, танки, автомобили и даже самолеты представит Музей техники Вадима Задорожного.

Сориентироваться в этих и других активностях и площадках интерактивного музея на Красной площади помогут волонтеры и одетые в военную форму девушки-регулировщицы.

Ранее, как уже сообщал KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить интерактивный музей на Красной площади.