Туристы в Москве в среднем тратят 10 тысяч рублей в день

Лидерами денежных трат считаются туристы из Дальневосточного федерального округа. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Москве за один день турист тратит в среднем десять тысяч рублей. Около 70% от суммы уходит на питание и походы в магазин, еще 20% – на развлечения и досуг, а 10% – на проживание, сообщили в Мостуризме.

Так, в среднем на размещение гостям столицы приходится заплатить от одной до двух тысяч рублей. Из-за того, что в городе много хостелов и бюджетных отелей, люди могут сильно сэкономить. Кроме того, приезжие нередко останавливаются у друзей или родственников: в этом случаем им даже не приходится платить за жилье.

Лидерами денежных трат считаются туристы из Дальневосточного федерального округа. Они оставляют в Москве около 19% своей зарплаты. При этом самые экономные – жители Центрального федерального округа: у них на отдых в столице уходит 5,8% от заработка.

Ранее KP.RU сообщал, что стала известна стоимость установки памятника Александру III в дореволюционной Москве. Она обошлась в 2,5 миллиона рублей.