Московскую биеннале современного искусства отменили перед открытием

Мероприятия биеннале в Третьяковской галерее отменены. Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

7 ноября в столице должны были уже в девятый раз стартовать мероприятия Московской международной биеннале современного искусства, однако в Министерстве культуры РФ решили отменить событие, сообщает ТАСС. В качестве причины назвали несоответствие многих экспонатов уровню площадки - Третьяковской галереи.

- Это сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки, — приводит агентство цитату пресс-службы.

Там также добавили, что авторы биеннале должны уважать собрание Третьяковской галереи и его ценителей. По всей видимости, в работах современных авторов эксперты из Минкульта этого уважения не увидели.

В свою очередь представители Третьяковской галереи сообщили, что организаторы биеннале не уложились в сроки с монтажом выставки и не подали вовремя необходимые документы, что привело к нарушению требований пожарной безопасности.

Ранее KP.RU рассказал об открывшейся в Третьяковке в начале ноября выставке цифровых работ юных художников со всей России.