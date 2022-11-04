Специалисты раскрыли секреты зимовки бабочек в Москве Фото: Игорь Павлов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы раскрыли секреты зимовки бабочек. Большинство из них проживают холода в стадии куколки, однако есть и такие виды, которые впадают в спячку во взрослом состоянии или вовсе улетают в теплые края, как птицы.

Чаще всего бабочки проживают зиму в стадии куколки. Часть из них не боится ветра и крепится на ветке дерева на открытом месте. Менее выносливые выбирают недоступные для ветров и дождей места и там превращаются в куколок и зимуют.

Крапивница и лимонница холода проводят на природных территориях во взрослом состоянии. Бабочка оборачивает свое тельце крыльями, прячется в какую-нибудь щель или дупло. Некоторые выбирают для этих целей жилые дома.

Некоторые бабочки отправляются осенью на юг. Один из представителей «перелетных» красавиц – бабочка адмирал. Путешествуют они поодиночке, со скоростью до 15 км/ч. Они улетают далеко на юг, до Северной Африки. Обратно возвращаются после наступления засушливого лета. Яйца они откладывают на северных территория, потомство появляется во второй половине лета.

Ранее KP.RU писал, что Москву зимой покидают более 160 видов птиц.