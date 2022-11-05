Модернизацию Московского НПЗ проводят с применением российского оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) продолжает свою модернизацию. Ее начали в 2011 году после включения в состав «Газпромнефти» и планируют завершить до 2025 года. При этом обновляется производственное оборудование. Предприятие переключается на передовые процессы. Сейчас идёт строительство комплекса глубокой переработки нефти. Он стал ключевым проектом завершения модернизации Московского НПЗ. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, будущий комплекс получил отечественное оборудование. После запуска он позволит повысить эффективность переработки нефти почти до 100 процентов.

«Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу, - отметил глава ведомства. - Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители. С начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом пять тысяч тонн».

По его словам, среди доставленного по рекам Волга, Ока и Москва оснащения комплекса - реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков. С их помощью также выделяют нефтяной кокс, служащий сырьем для предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии. Эти спецкамеры общим весом 640 тонн, привезенные из Волгограда, сделаны из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом. Такой материал позволяет им спокойно переносить скачки температуры до 500 градусов Цельсия, которые предусмотрены технологией.

Кроме того, в июне этого года из Санкт-Петербурга привезли колонну из высокопрочной стали. Ее вес - более 1,2 тысячи тонн! Данные о событии внесли в Книгу рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.

Директор по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов пояснил, что благодаря новым технологиям компания добивается роста эффективности. Также повышается надёжность поставок топлива в московский регион.