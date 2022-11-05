Собянин сообщил о строительстве шести суперсовременных скоропомощных комплексов в Москве

Сергей Собянин заявил о 50% готовности комплекса скорой помощи при ГКБ имени В.М. Буянова Фото: Олег ЗОЛОТО

Шесть скоропомощных комплексов возведут в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. В январе 2023 года откроются новые скоропомощные комплексы при ГКБ имени В.В. Вересаева на севере Москвы и при НИИ СП имени Н.В. Склифосовского в центре. В первом полугодии завершится строительство комплексов скорой помощи в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени С.П. Боткина и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

На текущий момент новый комплекс скорой помощи при больнице имени В.М. Буянова на юге Москвы возведен более чем на 50%. Будучи одним из шести больших скоропомощных комплексов, которые начнут работать в мегаполисе в 2023 году, он откроется последним - во втором полугодии 2023-го - и будет обслуживать в том числе юг старой Москвы и Новую Москву.

- Он сможет принимать до 300 экстренных пациентов в сутки. Ставить диагнозы и оказывать неотложную и скорую помощь пациентам будут прямо в палатах, оборудованных всей необходимой техникой, - отметил Сергей Собянин.

В комплексе будут работать социальные координаторы, которые помогут пациентам и их близким сориентироваться в больнице, ответят на вопросы, окажут необходимую информационную помощь.