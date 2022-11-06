Ефимов: В Москве построят завод по производству инновационных продуктов питания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве на западе столицы завода по производству инновационного питания, в том числе лечебного. Для этого город выделит инвестору без торгов участок в аренду в Ново-Переделкино. Будущий научно-производственный комплекс станет масштабным инвестиционным проектом (МаИП).

«Площадь объекта составит около 20 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Планируемый объем инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей».

Подробнее о проекте рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Инвестор «ПСК Магистраль Констракшн» выпускает инновационные пищевые продукты. Их создают на основе авторских технологий. Поставки идут в магазины крупнейших торговых сетей России. В рамках МаИП будет организовано производство спортивного и лечебного питания, фитонапитков, пюре из фруктов и овощей, органических фаст-фуд продуктов и десертов.

Для этого на заводе используют роботизированные теплицы, мини-фермы, комплекс акустической заморозки. Здесь также появятся цеха по выпуску функционального питания и полезных десертов. А в пекарне будут делать органический хлеб.

«Трудоустроиться на предприятие смогут 150 человек, - уточнил глава ведомства. - Инвестор планирует ежегодно выпускать продукцию на сумму 500 миллионов рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что землю под новый завод инвестор получит по решению Градостроительно-земельной комиссии столицы. Площадь участка - 0,72 гектара. Его адрес - Новоорловская улица, владение 7.

«Договор с инвестором будет заключен на пять лет», – подчеркнул Гаман.