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НовостиОбщество6 ноября 2022 7:53

Кинолог из Москвы рассказала, как выбрать собаку для содержания в квартире

Чтобы с питомцем было меньше проблем, нужно выбирать его не только по размеру
Мила ГЕНЬ
Кинолог из Москвы дала советы по выбору идеальной собаки для квартиры

Кинолог из Москвы дала советы по выбору идеальной собаки для квартиры

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова дала советы по выбору собаки. Для того, чтобы в квартире с питомцем было комфортно, нужно учитывать сразу несколько особенностей, помимо размера. Об этом она рассказала «Мосленте».

Эксперт посоветовала обратить внимание на цели выведения породы. Например, собаки-охотники, к которым относятся таксы, терьеры, бигли, в городском жилье могут доставлять неудобства. Их природа такова, что они считают всех кошек добычей. Из-за этого у хозяев могут возникать сложности. Например, с прогулками.

Собаку стоит подбирать под темперамент хозяина. Есть активные породы, с которыми флегматичный человек может чувствовать себя некомфортно и не сможет в должной мере обеспечить питомцу необходимый уровень подвижности.

Также важно оценить сложность ухода за породой и ее предрасположенность к заболеваниям. Например, йоркширские терьеры склонны к аллергии на многие продукты. Это стоит узнать еще до покупки собаки, чтобы понять, готовы ли вы к таким испытаниям.

- Не верьте красивому описанию породы на популярных сайтах. «Бодрые» и «веселые» джек-рассел-терьеры без должного внимания и тренировок станут разрушать квартиру, а «независимые» и «не лающие» бассенджи сложны в воспитании и дрессировке, так как привыкли все решать без участия человека, - рассказала Екатерина Гимазитдинова.

Узнать о настоящих особенностях пород можно при общении с заводчиками или на выставках.

Ранее KP.RU писал, что в Люберцах заметили гуляющего в одиночестве теленка. Несмотря на явно не сельскую обстановку, бычок обосновался в городских дворах и день ото дня мирно пощипывал травку в окрестностях.