Кинолог из Москвы рассказала, как выбрать собаку для содержания в квартире

Кинолог из Москвы дала советы по выбору идеальной собаки для квартиры Фото: Артем КИЛЬКИН

Кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова дала советы по выбору собаки. Для того, чтобы в квартире с питомцем было комфортно, нужно учитывать сразу несколько особенностей, помимо размера. Об этом она рассказала «Мосленте».

Эксперт посоветовала обратить внимание на цели выведения породы. Например, собаки-охотники, к которым относятся таксы, терьеры, бигли, в городском жилье могут доставлять неудобства. Их природа такова, что они считают всех кошек добычей. Из-за этого у хозяев могут возникать сложности. Например, с прогулками.

Собаку стоит подбирать под темперамент хозяина. Есть активные породы, с которыми флегматичный человек может чувствовать себя некомфортно и не сможет в должной мере обеспечить питомцу необходимый уровень подвижности.

Также важно оценить сложность ухода за породой и ее предрасположенность к заболеваниям. Например, йоркширские терьеры склонны к аллергии на многие продукты. Это стоит узнать еще до покупки собаки, чтобы понять, готовы ли вы к таким испытаниям.

- Не верьте красивому описанию породы на популярных сайтах. «Бодрые» и «веселые» джек-рассел-терьеры без должного внимания и тренировок станут разрушать квартиру, а «независимые» и «не лающие» бассенджи сложны в воспитании и дрессировке, так как привыкли все решать без участия человека, - рассказала Екатерина Гимазитдинова.

Узнать о настоящих особенностях пород можно при общении с заводчиками или на выставках.

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