МГУ планирует открыть в Москве несколько школ для одарённых детей из регионов, фото: Клятов Алексей

Несколько школ для одарённых детей из регионов планирует открыть Московский государственный университет. Об этом 6 ноября во время дня открытых дверей заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Его слова приводят РИА Новости.

- Мы сейчас в ближайшее время хотим ещё открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы, - говорит ректор.

При этом в МГУ уже есть две такие школы: специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) и Университетская гимназия МГУ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в 2022 году планируется сдать два корпуса инновационной долины МГУ «Воробьевы горы». Это будет самый большой студенческий городок в России, в котором студенты, аспиранты, учёные и профессора смогут организовать научные изыскания, исследования, проекты и заняться новыми разработками.