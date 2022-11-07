За 2022 год на юго-западе Москвы демонтировали 18 ветхих и аварийных построек

Работе по выявлению ветхих и аварийных построек уделяют особое внимание Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

За девять месяцев с начала 2022 года Госинспекция по недвижимости разработала дорожные карты по восстановлению и демонтажу 126 ветхих построек на территории Юго-Западного административного округа. Из них 18 уже ликвидировали, еще 15 привели в порядок. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Работе по выявлению ветхих и аварийных построек уделяют особое внимание, так как эти объекты могут быть опасны для прохожих. Информацию об обнаруженных нарушениях передают в профильные структуры, где решают — восстанавливать строения или демонтировать.

— В январе – сентябре этого года по 126 ветхим объектам, в том числе выявленным в прошлом году, были разработаны дорожные карты на осуществление работ в конкретные сроки. К настоящему моменту 15 ветхих зданий и строений уже приведены в порядок, а 18 демонтированы, — сообщил Иван Бобров.

За этот период специалисты Госинспекции по недвижимости обследовали более 1,6 тыс. га территории ЮЗАО. Помимо ветхих объектов обнаружили и 130 самостроев, которые занимали более 76 тыс. кв. метров. К настоящему моменту снесли 53 незаконных строения, освободив территорию площадью свыше 11,3 тыс. кв. метров.

В трех случаях самовольное возведение недвижимости удалось пресечь еще на начальном этапе — специалисты обнаружили и запретили строительные работы в Зюзино, Коньково и Южное Бутово.

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