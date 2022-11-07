Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы 7 ноября в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года, проводившегося на Красной площади. Градоначальник почтил память павших воинов минутой молчания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Церемония началась с выноса двух венков из еловых ветвей, их поставили возле Вечного огня. В возложении цветов приняли участие и волонтеры московского штаба акции #МыВместе. Перед участниками мероприятия также прошла рота Почетного караула.

Напомним, 7 ноября отмечается День воинской славы России. В этот день, 81 год назад, по Красной площади прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской революции.

Ранее KP.RU сообщал, что герой Социалистического Труда Алексей Левин прокомментировал значение выставки военной техники, спектаклей и показа хроники на Красной площади в Москве. По его словам, мероприятия напомнят о героизме отцов и дедов.