Свечка в ванной стала причиной смерти 81-летней пенсионерки в Москве

Свечка в ванной стала причиной смерти пенсионерки в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Обычная свеча в ванной стала причиной сильного пожара и гибели жительницы квартиры. Пожилая женщина получила ожоги практически всего тела, и скончалась вскоре после того, как её доставили в больницу. Об этом пишет РЕН.ТВ.

5 ноября 81-летняя жительница Москвы находилась в ванной, где горела свеча. Точная причина пожара пока не установлена, однако точно известно, что возгорание началось из-за свечки. Огонь быстро охватил одежду пенсионерки, а затем вспыхнула и пластиковая обшивка ванной.

Крики женщины услышали соседи. Следом появился и дым. Жильцы вызвали спасателей и своими силами пробились в квартиру, где уже бушевало пламя. Люди сумели вытащить пенсионерку из огня, а затем потушили возгорание до приезда пожарной бригады. Пострадавшую передали медикам, однако на следующий день, 6 ноября, она скончалась в больнице. У женщины были сильные ожоги практически всего тела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 7 ноября вспыхнул пожар в здании СОГАЗ.