В Москве для участников проекта «Открой#Моспром» проведут более 160 экскурсий по фабрикам и заводам

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о новом сезоне столичного проекта «Открой#Моспром». Он будет самым продолжительным и масштабным. Впервые мероприятия проведут в течение трех недель - с 14 ноября по 2 декабря. Участников ждёт насыщенная программа.

«За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, а также популярная серия мастер-классов, - отметил глава ведомства. - Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых - крупнейший производитель микроэлектроники в России».

Во время новой экскурсии 24 ноября гостей пригласят в офис российской технологической компании VK. Им представят проекты и сервисы компании. Ещё несколько новинок сезона - маршрут по заводу «Монтем» с изучением процесса изготовления нетканых материалов для средств гигиены, защиты, спецодежды и автомобильных фильтров, а также экскурсия на производство электроники «МикроЭМ Технологии», где раскроют секреты создания печатных плат. А на «Московском комбинате игрушек» можно будет узнать, как делают настольные игры.

Регистрация на некоторые экскурсии уже идет. Заявки от участников принимаются на сайте проекта «Открой#Моспром». https://otkroimosprom.ru/events/. Здесь же можно узнавать актуальную информацию о мероприятиях.

ЦИФРЫ

С 2019 года проект «Открой#Моспром» https://otkroimosprom.ru/ стал площадкой для офлайн- и онлайн-экскурсий по промышленным предприятиям города. Сюда также входят лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные события.

За эти годы их участниками стали более 11 миллионов человек. Для них провели свыше 1,1 тысячи экскурсий более чем по 100 заводам и фабрикам, а также их музеям.