Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 10:09

Проезд по МСД для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

Для транспорта из других регионов Московский скоростной диаметр станет платным
Ксения БОГДАНОВА
По прогнозам специалистов столичного департамента транспорта, Московским скоростным диаметром будут ежедневно пользоваться до 400 тысяч автомобилистов. Фото: stroi.mos.ru.

По прогнозам специалистов столичного департамента транспорта, Московским скоростным диаметром будут ежедневно пользоваться до 400 тысяч автомобилистов. Фото: stroi.mos.ru.

Проезд по Московскому скоростному диаметру для водителей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным. Для остального транспорта за пересечение скоростной магистрали будет введена оплата. Она начнет действовать со 2 января 2023 года.

Пользоваться МСД бесплатно смогут все автомобили с номерами Москвы и Московской области, таксисты, получившие лицензию на работу в столице и Подмосковье, а также междугородние автобусы. Грузовой транспорт будет курсировать по скоростному диаметру бесплатно, только если водитель предъявит специальный пропуск.

Проезд станет платным для транзитных автомобилей с номерами других регионов и для любого грузового транспорта без спецпропуска.

Едва открывшись, Московский скоростной диаметр сразу попал в десятку самых популярных дорог столицы. Ежедневно его основной участок - Северо-Восточную хорду – пересекает около 250 тысяч автомобилей. По прогнозам специалистов столичного департамента транспорта, после запуска МСД целиком магистралью будут ежедневно пользоваться до 400 тысяч автомобилей.

Ранее руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов сообщил: мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу сделать так, чтобы МСД превратилась во внутригородскую магистраль для жителей города и Подмосковья. Поэтому специалисты разработали удобную модель платного пересечения дороги таким образом, чтобы транзитный транспорт не стал помехой для водителей Москвы и Московской области.

Московский скоростной диаметр является одним из крупнейших проектов дорожного строительства города. Магистраль свяжет воедино Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Первый участок МСД – Северо-Восточную хорду открыли в сентябре. В церемонии запуска магистрали приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

Следующий этап – Юго-Восточную хорду – планируют открыть для движения в будущем году. На скоростном диаметре расположатся 14 развязок, которые сделают более комфортным проезд в 48 районов Москвы, где сейчас проживают свыше 4,5 миллионов человек. Московский скоростной диаметр также разгрузит наиболее загруженные в часы пик отрезки на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Он свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов.