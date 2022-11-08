Проезд по МСД для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

По прогнозам специалистов столичного департамента транспорта, Московским скоростным диаметром будут ежедневно пользоваться до 400 тысяч автомобилистов. Фото: stroi.mos.ru.

Проезд по Московскому скоростному диаметру для водителей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным. Для остального транспорта за пересечение скоростной магистрали будет введена оплата. Она начнет действовать со 2 января 2023 года.

Пользоваться МСД бесплатно смогут все автомобили с номерами Москвы и Московской области, таксисты, получившие лицензию на работу в столице и Подмосковье, а также междугородние автобусы. Грузовой транспорт будет курсировать по скоростному диаметру бесплатно, только если водитель предъявит специальный пропуск.

Проезд станет платным для транзитных автомобилей с номерами других регионов и для любого грузового транспорта без спецпропуска.

Едва открывшись, Московский скоростной диаметр сразу попал в десятку самых популярных дорог столицы. Ежедневно его основной участок - Северо-Восточную хорду – пересекает около 250 тысяч автомобилей. По прогнозам специалистов столичного департамента транспорта, после запуска МСД целиком магистралью будут ежедневно пользоваться до 400 тысяч автомобилей.

Ранее руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов сообщил: мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу сделать так, чтобы МСД превратилась во внутригородскую магистраль для жителей города и Подмосковья. Поэтому специалисты разработали удобную модель платного пересечения дороги таким образом, чтобы транзитный транспорт не стал помехой для водителей Москвы и Московской области.

Московский скоростной диаметр является одним из крупнейших проектов дорожного строительства города. Магистраль свяжет воедино Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Первый участок МСД – Северо-Восточную хорду открыли в сентябре. В церемонии запуска магистрали приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

Следующий этап – Юго-Восточную хорду – планируют открыть для движения в будущем году. На скоростном диаметре расположатся 14 развязок, которые сделают более комфортным проезд в 48 районов Москвы, где сейчас проживают свыше 4,5 миллионов человек. Московский скоростной диаметр также разгрузит наиболее загруженные в часы пик отрезки на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Он свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов.