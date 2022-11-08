Движение трамваев на Комиссариатском мосту в Москве восстановили Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве, на Комиссариатском мосту, было возобновлено движение трамваев в штатном режиме после того, как его приостановили и изменили маршруты. Причиной тому стала авария, произошедшая на путях. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

8 ноября, в районе остановки «Комиссариатский мост» в Москве были введены ограничения на движение трамваев, и запущены изменённые маршруты, из-за того что на путях столкнулись два автомобиля, перекрыв собой дорогу общественному транспорту. Трамваи № А, 3 и 39 двигались со значительной задержкой.

Позднее в ведомстве заявили, что движение восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве снимают ограничения на юго-востоке и в центре города, которые действовали возле ряда станций Калужско-Рижской ветки метро. От перекрытий освобождаются соседние с вестибюлями улицы, дороги, парковки.