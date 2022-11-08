СК начал проверку по факту смерти пациента пластического хирурга на северо-западе Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проверят обстоятельства смерти молодого человека в одной из частных клиник на северо-западе Москвы. 22-летнему парню стало резко плохо после проведения плановой пластической операции. Сотрудники клиники попытались его реанимировать, но это не помогло и пациент скончался. О произошедшем рассказали в следственном комитете России по столице.

Хорошевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по городу Москве возбудил уголовное дело о ненадлежащем качестве оказываемых услуг, повлекших смерть человека.

Инцидент произошел во вторник, 8 ноября 2022 года.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они планируют изъять медицинскую документацию, допросить руководство и персонал клиники.

В ходе предварительного расследования проверят все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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