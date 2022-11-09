Наталья Сергунина: С начала года к волонтерскому движению Москвы присоединились 170 тысяч человек

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Численность волонтерского движения в столице уже превысила 850 тысяч человек. С начала этого года его участниками стали 170 тысяч москвичей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Для них открыты свыше десятка направлений деятельности, в том числе помощь в проведении городских мероприятий и крупных спортивных событий, забота о животных в приютах, благотворительность и другие.

Ресурсный центр «Мосволонтер» провел ежегодное исследование, которое показало рост интереса у жителей столицы к волонтерству.

«С начала 2022 года в Москве стало на 170 тысяч волонтеров больше. Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39 процентов от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растет у молодежи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет», — рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что чаще всего к волонтерскому движению присоединяются женщины. Среди респондентов их оказалось свыше 70 процентов.

Согласно проведенному исследованию, самое популярное направление деятельности — социальное волонтерство. На втором месте — спортивное, замыкает тройку лидеров событийное. Почти две трети опрошенных, 60,1 процента, регулярно участвуют в волонтерских акциях и мероприятиях. 19,4 процента делают это несколько раз в год, еще 20,5 процента — один раз в несколько лет.

По словам респондентов, в волонетрстве их привлекают новые знакомства и общение, возможность проявить себя и помогать людям, а также развитие лидерских и организаторских навыков. Большинство участников исследования заявили: для них важно, чтобы их опыт был отражен в личной книжке волонтера (ЛКВ), которую можно оформить на сайте «Мосволонтера». 71,1 процента респондентов уже ее получили.

Свыше 64 процентов городских помощников узнали о волонтерстве из интернета и социальных сетей. Более 20 процентов — от друзей и родных. И 14,4 процента — от представителей волонтерского центра в вузе, колледже или школе.

Ежегодно волонтеры участвуют в проведение свыше 160 городских событий различного масштаба. Большой популярностью пользуются патриотические акции. В этом году более 8,8 тысячи человек помогали на мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, например, народном шествии «Бессмертный полк» и штабе по встрече ветеранов.