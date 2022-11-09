Цифровая онлайн-платформа быстрой печати на ткани заработала на базе текстильной компании Solstudio Textile Group

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Сервис позволит оперативно заказывать и получать изделия, разработанные по индивидуальному дизайну. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Благодаря ей бизнес может оперативно заказывать и получать изделия, созданные на основе личных пожеланий, выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов, реализовывать собственные идеи и в короткие сроки выпускать малые серии товаров», – отметил Владислав Овчинский.

Платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.

«В сентябре 2021 студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом создания IT-платформы текстиля и дизайна Print-a-porter. Мы поставили себе амбициозную задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса», – отметила руководитель проекта, основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина.

По мнению разработчиков, платформа также будет стимулировать увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров благодаря возможности начинать дело с малыми вложениями, кастомизации продукта и выпуску небольших партий по запросу потребителя.