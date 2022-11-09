Приезжий отобрал у жительницы Москвы дорогостоящий смартфон

Злоумышленник ограбил потерпевшую на Маросейке Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который вырвал из рук женщины мобильный телефон. Это 18-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщается на сайте «МВД МЕДИА».

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что молодой человек отобрал ее смартфон, когда она шла по Маросейке. Материальный ущерб составил 64 тысячи рублей.

Подозреваемого поймали на Открытом шоссе. Похищенный гаджет он успел продать, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что москвич украл ювелирные украшения на 200 тыс. рублей из квартиры пенсионерки в Королеве. Злоумышленника задержали. Он находится под стражей.