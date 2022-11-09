Блогера Некоглая задержали в Москве после пародии на российского солдата

В Москве задержали блогера Некоглая. Фото: YouTube

В Москве задержали блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) после того, как он сделал ролик с пародией на российского военного, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Подробности задержания не уточняются. Ранее появилась видеозапись, на которой солдат героически отбрасывал снаряды, летевшие на него прямо с коптера ВС Украины. Боец отбил атаку и выжил.

Напомним, Некоглай – это популярный блогер из Кишинева, прославившийся стримами на YouTube и эмоциональными роликами в TikTok.

Ранее KP.RU сообщал, что Генпрокуратура проверит блогера Некоглая после глумливой пародии на видео с российским солдатом-героем. Стример уже удалил видеозапись, однако ролик успел разлететься по Сети. Лига безопасного интернета решила обратиться в прокуратуру и МВД связи с наличием признаков состава преступления в действиях блогера-миллионника, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ (Дискредитация ВС РФ).