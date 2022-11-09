Суд Москвы заочно арестовал мундепа Елену Филину за фейки о ВС РФ

Суд в Москве заочно арестовал муниципального депутата Елену Филину за фейки о российской армии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве суд заочно арестовал муниципального депутата Елену Филину. Она обвиняется в публичном распространении фейковой информации об использовании Вооруженных силах России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служу Кунцевского районного суда.

«В отношении Филиной Елены Евгеньевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с установлением срока ее содержания под стражей на 2 месяца с момента передачи последней правоохранительным органам РФ…», - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что политика объявили в международный розыск.

Дело в отношении Филиной расследуется по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии с использованием служебного положения). По данной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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