Раненого бойца СВО прооперировали в военном госпитале им. Бурденко в Москве

Врачи извлекли минно-взрывной осколок из сердца военного – участника спецоперации на Украине Фото: Shutterstock

В Москве в Главном военном клиническом госпитале Минобороны России имени Н.Н.Бурденко провели две уникальные операции по замене сердечного клапана и извлечению осколков снаряда, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, первому пациенту с сердечной недостаточностью имплантировали сердечный клапан отечественного производства. Его ввели инвазивным путем: вскрывать грудную клетку не пришлось. Операция длилась полчаса, под местной анестезией. На вторые сутки пациент вернется к привычному образу жизни.

Кроме того, врачи извлекли минно-взрывной осколок из сердца военного – участника спецоперации на Украине.

Специалисты госпиталя имеют большой опыт оказания специализированной помощи раненым и больным в военно-полевых условиях. В учреждении работают 50 докторов и 195 кандидатов медицинских наук, два члена РАН, 17 профессоров, 11 доцентов, 89 заслуженных врачей России и пр. В госпитале развернуты лечебно-диагностические центры. Здесь ежегодно проводят 17 тысяч операций.

Ранее KP.RU сообщал, что врачи Подмосковья спасли пациентку с трехкилограммовой опухолью надпочечника. Новообразование размером 35 см оказалось доброкачественным.