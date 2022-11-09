Суд Москвы принял решение о депортации блогера Некоглая из России

В Москве суд оштрафовал блогера Некоглая на пять тысяч рублей и принял решении о его выдворении из России. Фото: скриншот с видео

В Москве суд оштрафовал блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) на пять тысяч рублей и принял решении о его выдворении из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее KP.RU сообщал, что популярного стримера Некоглая задержали в столице после пародии на российского солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты ВСУ. Молодой человек быстро удалили ролик, однако видеозапись разлетелась по Сети.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ», - сообщили в суде.

Речь идет о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.

Напомним, в Москву 21-летний Николай Лебедев приехал из столицы Молдовы, Кишинева.