Елена Летучая заступилась за «зажравшихся» москвичей и блогеров

Елена Летучая предложила критикам переехать в Москву Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Елена Летучая яростно ответила в своем Телеграм-канале комментаторам, которые критикуют «зажравшихся» москвичей и блогеров. 43-летняя звезда эмоционально высказалась о своем опыте покорения столицы.

- Не знаю, что люди обозначают глаголом «зажраться», но для меня всегда было очевидно, что жизнь в Москве - это работа, постоянная борьба за свое место под солнцем, дикая конкуренция, заоблачные цены и никаких гарантий, что твой труд будет оценен. Здесь приходится выживать, - написала Летучая.

По ее мнению, чтобы получить работу в столице, нужно быть лучшим в своем деле. Но и в таком случает трудоустройство становится только возможным, но не гарантированным.

Летучая заявила, что жить придется на 30 тысяч рублей, и две трети от них пойдут на оплату комнаты. Также потребуется тратиться на проезд.

- А на остальные три копейки будешь пытаться выжить в одном из самых дорогих мегаполисов мира. Если вам кажется это «жиром», то как говорится, welcome! - была эмоциональна Летучая.

Также она вступилась за блогеров, чьи доходы, по мнению некоторых, необоснованно высоки. Елена Летучая предложила критикам в таком случае самим попробовать себя в роли блогеров. Ранее, как сообщал KP.RU, эксперт назвал гиперпотребление одной из отличительных черт москвичей, связанной с покупкой вещей.