Некоглай прокомментировал решение о своем выдворении в Молдову

Некоглай не стал молчать после суда над ним. Фото: скриншот из соцсетей

Тиктокер Некоглай отреагировал в своем Телеграм-канале на решение Пресненского районного суда Москвы о его депортации из России. Блогера признали виновным по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ.

- Депорт меня. Молдова, встречай, - был лаконичен Некоглай.

Две записи с этими словами собрали несколько тысяч комментариев от поклонников блогера. Также его поддержали позитивными и сочувствующими смайликами.

Как сообщал KP.RU, молодого человека ранее задержали после того, как он снял пародию на участника СВО. Молодой человек быстро удалил ролик, однако видеозапись разлетелась по Сети.

После задержания правоохранители выяснили, что Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), будучи гражданином республики Молдова, нарушил миграционное законодательство. Суд приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей и депортации из России.