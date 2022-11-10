Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

На месте бывших промзон появятся новые жилые кварталы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще три промзоны в столице превратятся в современные городские кварталы. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии бывших промышленных территорий - «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт» и «Северянин». Сейчас эти территории заняты в основном устаревшими складами, автостоянками и автомойками, гаражами, а также пунктами приема металлолома.

«Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 8 тысяч новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 миллиардов рублей», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Бывшая промзона «Алтуфьевское шоссе» площадью 7,76 га расположена на северо-востоке Москвы в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе и путями МЦД-1. Здесь собираются построить несколько современных зданий производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В результате реализации проекта будет создано свыше 4 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 20,6 миллиардов рублей», - уточнили в пресс-службе.

Промышленная зона «Вагоноремонт» занимает площадь 2,71 га, она расположена на севере Москвы в районе Восточное Дегунино между улицей Дубнинская и проектируемым проездом №5265. Здесь также построят несколько новых зданий. Планируется, что в результате реализации проекта будет создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в строительство составят около 8,9 миллиарда рублей.

Промышленная территория «Северянин» общей площадью 27,19 га разместилась на северо-востоке Москвы в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе. Промзона расположена рядом с пересечением проспекта Мира и Северо-Восточной хорды. Кроме промышленных и общественных зданий здесь будут построены современные жилые кварталы, в том числе жилье по программе реновации, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, поликлиника и храм.

«В результате реализации проекта будет создано порядка 2,5 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 49,8 миллиардов рублей», - отметили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию четырех бывших промзон - «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и промзона на улице Кусковская. Их благоустройство и развитие позволит создать более 9 тысяч рабочих мест. Сейчас большую часть территорий промзон занимают устаревшие складские помещения, парковки, гаражи, автомойки и автостоянки. На их месте будет построено около 670 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.