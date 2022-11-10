Больная лиса пришла на площадку детского сада на юго-востоке Москвы

Лиса успела напугать воспитанников детского сада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В детский сад на Цимлянской улице на юго-востоке Москвы днем 10 ноября пробралась лиса, сообщает Телеграм-канал Baza. Животное успело напугать гулявших на свежем воздухе малышей.

- Лиса явно казалась больной - её часто тошнило, - указывается в сообщении.

Никто из них не пострадал, воспитатели оперативно собрали детей в здании садика и закрыли, опасаясь нападения рыжей гостьи.

Побегав по площадке от угла к углу, лиса скрылась в неизвестном направлении, но вскоре появилась снова. Сотрудники детского сада вызвали спасателей, чтобы те поймали гостью.

Ранее KP.RU сообщил, что жители подмосковных Люберец заметили забредшего во дворы бесхозного молодого бычка. Теленок несколько дней щипал траву между высотками, а затем ушел в другой район.