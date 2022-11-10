Компенсационные автобусы запустят для пассажиров ЦППК на время изменения расписания 12-13 ноября

Фото: пресс-служба ЦППК

В период с 01:30 12 ноября до 04:00 13 ноября, так как будет отменён ряд поездов ЦППК из-за модернизации железнодорожных путей, для пассажиров запустят четыре компенсационных автобуса на Киевском направлении. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ЦППК.

Всего будет четыре автобуса по следующим направлениям: «Киевский вокзал – Малоярославец», «Киевский вокзал – Наро-Фоминск», «Апрелевка – Киевский вокзал» и «Лесной Городок – Киевский вокзал». С полным списком остановок и временем отправления-прибытия можно ознакомиться на сайте компании.

Чтобы воспользоваться автобусами, необходимо иметь проездной для пригородных поездов. При этом в пресс-службе отмечают, что время отправления может отличаться от заявленного, так как всё зависит от обстановки на дорогах. Пассажиров призывают заранее планировать свою поездку и следить за расписанием через сайт и мобильное приложение ЦППК.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Киевском направлении МЖД изменится расписание и число поездов из-за работ на железнодорожных путях.