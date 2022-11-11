Более 7,5 млн диагнозов поставили врачи Москвы с помощью искусственного интеллекта

Благодаря цифровому помощнику в десять раз сократилось время назначения на диагностику Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе искусственного интеллекта работает уже два года. За это время нейросети помогли терапевтам поставить свыше 7,5 млн предварительных диагнозов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Кроме того, СППВР ускорят лечебно-диагностический процесс и делает его более эффективным. Благодаря цифровому помощнику в десять раз сократилось время назначения на диагностику. При этом окончательное решение по лечению стоит не за искусственным интеллектом, а за врачом. Умные алгоритмы постоянно усовершенствуют.

Система поддержки принятия решений необходима медицинским специалистам в ежедневной работе. Например, на приеме врач записывает в протокол осмотра жалобы пациента, затем их анализируют нейросети. На основе данных цифровой помощник предлагает три наиболее вероятных диагноза. Затем система формирует список необходимых исследований и допконсультаций. Медик может изменить или дополнить этот перечень. Когда направление готово, пациент может через ЕМИАС записаться к специалисту и пройти диагностику.

Ранее KP.RU сообщал, что раненого бойца СВО прооперировали в военном госпитале им. Бурденко в Москве.