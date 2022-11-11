Подозреваемых в краже 60 млн со счетов покойников задержали московские полицейские

Девять подозреваемых задержали на территории Московской области, Республики Крым и Краснодарского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичные полицейские совместно с коллегами из ФСБ РФ пресекли деятельность ОПГ, участники которой снимали с банковских счетов умерших денежные средства. Злоумышленники причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму более 60 млн рублей, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что подозреваемые незаконным способом получали доступ к личным кабинетам покойников и переводили деньги на свои счета. Похищенные деньги участники ОПГ делили между собой.

Девять злоумышленников задержали на территории Московской области, Республики Крым и Краснодарского края. Во время обысков у них изъяли базу данных с реквизитами умерших, сим-карты, 20 мобильных телефонов, несколько банковских карточек, пять ноутбуков.

Возбуждено десять уголовных дел по части 4 статьи УК РФ 158 «Кража». Еще двум фигурантом вменяют незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (часть 3 статья 183 УК РФ).

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