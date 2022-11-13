Москвичам рассказали о главных событиях социальной сферы на этой неделе Фото: Евгения ГУСЕВА

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали дайджест новостей социальной сферы за 7–13 ноября. Главные события связаны в основном со сферой медицины.

Так, в Войковском районе открылась детская поликлиника. Новое здание будет обслуживать более 10 тыс. пациентов. В поликлинике установили самое современное оборудование, территорию благоустроили. Здесь обустроили детскую площадку и место для колясок.

Важным событием недели стала разработка учёных в сфере искусственного интеллекта. Его научили анализировать все КТ органов грудной клетки, чтобы выявлять признаки аневризма аорты. Патологии таким способом уже удалось обнаружить у 22 человек. Также искусственный интеллект продолжает ставить диагнозы и в других сферах. Так, ИИ помог врачам в анализе состояния 7,5 млн человек.

Пациенты двух центров амбулаторной онкопомощи Москвы теперь могут быстрее записаться на исследования. Для этого в центрах при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больницы № 1 открылись посты записи.

Есть и новости, связанные с другими сферами. С 12 ноября на дизайн-заводе «Флакон» проходят тренировки «Спортивных выходных». Офлайн-занятия проводят по йоге, стретчингу, танцевальным и функциональным тренировкам. Посетить их можно в субботу и воскресенье.