Ефимов: В Москве более чем в три раза выросло производство одежды

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Классические костюмы, верхняя одежда, школьная и спортивная форма, трикотаж, кожаные и вязаные наряды. Все это и многое другое производят столичные предприятия легкой промышленности. Их в городе сегодня более двухсот. Ежегодно каждая из этих компаний расширяет каталог своих товаров. В производство поступают все новые и новые модели. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2022-м с января по сентябрь одежды стали выпускать в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

«Объем продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57 процентов и составил 36,4 миллиарда рублей», - отметил заммэра.

По его словам, такому росту способствуют созданные для столичного бизнеса условия.

«У московских инвесторов есть доступ к крупным рынкам сбыта, большому набору мер поддержки, а также развитой промышленной инфраструктуре», - уточнил Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подробнее рассказал о производстве в городе спецодежды. С января по сентябрь этого года ее выпуск составил более чем 458 тысяч штук или на 35,2 процента больше, чем годом ранее.

«Дальнейшему росту производства будет способствовать в том числе реализация масштабных инвестиционных проектов, - пояснил глава ведомства. - Например, город без торгов предоставит одной из компаний земельный участок на северо-востоке столицы в аренду для строительства завода по выпуску форменной и гражданской одежды».

Это позволит производителю нарастить выпуск продукции в два раза – до 500 тысяч единиц в год. Вложения в проект планируются в сумме 870 миллионов рублей.

Напомним, для возведения инновационных и социально важных предприятий город выделяет участки в аренду без торгов. А с весны этого года для масштабных инвестиционных проектов можно взять землю по ставке один рубль в год.