В проекте «Открой#Моспром» начались экскурсии по фабрикам и заводам города

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице стартовали экскурсии по промышленным предприятиям города. Туры по более чем 35 фабрикам и заводам пройдут с 14 ноября по 2 декабря. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий – посетить теперь можно более 35 площадок. Среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где ежегодно выпускают более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей», – сообщил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Регистрация продолжается на сайте проекта по ссылке.

Всего за три недели состоится более 170 экскурсий. Среди новых площадок проекта – производство «МикроЭМ Технологии», где выпускают печатные платы, и «Московский комбинат игрушек», на котором производят настольные игры.

В рамках нового направления 24 ноября будут организованы экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России и побывают в офисе российской технологической компании VK.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Продолжаются экскурсии и на предприятия, которые уже около четырех лет участвуют в проекте. На Щербинском лифтостроительном заводе гостей ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, которые установлены в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод «Трансмаш» показывают, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов.

Кроме того, экскурсанты смогут принять участие в мастер-классах и узнать об истории развития столичной промышленности в музеях предприятий.