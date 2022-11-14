Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая зима

Холода придут в Москву в начале рабочей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву 16 ноября придет настоящая зима. Столбики термометров опустятся до пяти градусов мороза и сформируется устойчивый снежный покров до трех сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, холода придут в столицу в начале недели. Уже в понедельник снег припорошит улицы, но температурный фон все еще будет выше климатической нормы на 1,5 градуса. Со вторника немного распогодится, осадков не ожидается. Однако в среду, 16 ноября, москвичи увидят «картину» настоящей зимы: все покроется снегом.

«Ночью пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до 3 см. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему», - отметил синоптик.

Днем в городе будет около -5 градусов, к вечеру подморозит до -8 градусов. Температурные показатели будут на два-три градуса ниже нормы, что соответствует климату конца ноября – начала декабря. Такая погода сохранится как минимум до конца недели. Снежный покров будет увеличиваться.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец спрогнозировал сугробы до 15 см в Московском регионе в середине следующей недели. В Москве и Подмосковье ударят первые декабрьские морозы от -5 до -10 градусов.