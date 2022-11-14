Бочкарёв: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий

Движение по МЦД-1 и МЦД-2 было открыто в ноябре 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские центральные диаметры станут мощным стимулом для развития прилегающих районов. На территориях, через которые проходят МЦД, в будущем может появиться до 1,2 миллиона рабочих мест. Об этом в понедельник, 14 ноября сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД выбраны не случайно, они затрагивают зоны активного городского развития», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В полуторакилометровой зоне от МЦД может быть построено 13,3 миллиона квадратных метров жилья и 10,1 миллиона квадратных метров коммерческой и общественной недвижимости.

«Такой объем деловой и коммерческой застройки наряду с жильем позволит создать около 1,2 миллиона новых рабочих мест, что полностью отвечает политике полицентризма и комплексного развития территорий», – уточнил глава градостроительного комплекса столицы.

Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что программа развития МЦД стала одним из самых значимых транспортных проектов столицы наряду со строительством Большого кольца московского метро и запуска движения по Московскому центральному кольцу.

«Именно запуск МЦД формирует основу агломерационного транспорта столичного региона. И уже сегодня можно говорить, что этот проект даст положительный эффект для развития всего города», – отметила Юлиана Княжевская.

Ранее стало известно, что Московское метро закупит поезда «Иволга» для МЦД-3 и МЦД-4 у «Метровагонмаша». Как уточнили в столичном Департаменте транспорта, метрополитен впервые закупает поезда для перевозки пассажиров на пригородных железнодорожных направлениях. Составы «Иволга» уже перевозят москвичей на МЦД-1 и МЦД-2. На третьем и четвертом диаметрах будут курсировать двухдверные и трехдверные составы данной модели. Новые поезда станут еще более комфортными и современными, чем предыдущие.

Напомним, движение по первым двум диаметрам было запущено 21 ноября 2019 года. МЦД стало новым наземным метро, объединившим формат пригородных электричек и столичного метрополитена. С большинства станций МЦД можно пересесть на линии метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги.

Планируется, что МЦД-3 будет запущен в 2023 году, МЦД-4 – в 2023–2024 годах. Открытие движения по МЦД-5 ожидается в 2025 году. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, линия между Ярославским и Павелецким направлениями Московской железной дороги в составе пятого МЦД-5 может пройти через центр столицы под землей.