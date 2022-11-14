Собянин протестировал первое электросудно для пассажирских перевозок по Москве-реке

Сергей Собянин протестировал электросудно: на таких речных «трамвайчиках» пассажиры смогут прокатиться в 2023 году. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин.

Московские электрические суда станут самыми современными в мире, заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы 14 ноября проехал на новом речном «трамвае», предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Маршрут тестовой поездки от причала «Киевский» до парка «Зарядье» занял около 30 минут. Глава города уточнил, что регулярные пассажирские перевозки по воде возобновят в 2023 году

«Мы продолжаем реализовывать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных электросудов самой последней разработки, - рассказал мэр города во время своего водного путешествия. - С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать на основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок. Первые суда уже начали поступать. Надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен».

Сергей Собянин отметил, что сделать предстоит еще немало. Нужно оборудовать несколько десятков причалов с электрозаправкой, испытать суда, а также зарегистрировать их.

«Надеюсь, эта работа будет выполнена, и москвичи получат удобные маршруты, которые позволят и время экономить, и, конечно, получить по сути дела новые туристические маршруты», - уточнил глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что столичные электрические суда будут самыми современными в мире и полностью экологичными. Основные элементы корабликов - корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, система ГЛОНАСС, остекление, панели обшивки, система управления освещением, бортовые двери и всё программное обеспечение управления – полностью отечественного производства. В будущем электросуда могут стать беспилотниками: ими будет управлять компьютер.

Планируется, что в тестовом режиме движение электрических судов запустят сразу после открытия сезона навигации в 2023 году. Первая регулярная линия будет доставлять пассажиров по маршруту «Парк «Фили» - Киевский». Затем будет открыт второй маршрут «Автозаводский мост - Печатники». Всего на Москве-реке оборудуют 23 плавучих причала диаметром 10 метров и 16 метров, вмещающих до 42 и 80 пассажиров соответственно. Такая форма выбрана не случайно: оригинальные причалы-шайбы позволяют принимать до двух судов одновременно.

Для удобства пассажиров рядом с причалами обустроят зоны ожидания с креслами. Здесь же появится кафе и санузел. Пройти на посадку можно будет через турникеты. Они будут современными, специально адаптированными для слабовидящих и маломобильных пассажиров. На турникетах появится яркая цветовая подложка и большой шрифт на экранах. Заплатить за проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом или с помощью биометрической системы Face Pay. Кроме того, турникеты будут принимать банковские карты.