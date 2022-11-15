Выпуск лабораторных приборов полностью из российских комплектующих начат в технополисе «Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Импортозамещение разворачивается в столице в полную силу. Ещё один городской производитель начал выпускать продукцию, не уступающую импортным аналогам. Им стал завод «Протон», работающий в ОЭЗ «Технополис Москва». Его разработка используется в конструкции контурографов – специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей, как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Теперь компания применяет вместо них свою разработку, то есть устройства полностью собраны из российских комплектующих. По характеристикам приборы ни чем не отличаются от импорта.

«В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений, - отметил глава ведомства. - Ежегодно заказы поступают от около 30 российских предприятий».

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, среди компаний микроэлектроники, оптики и робототехники в ОЭЗ уже более 30 резидентов. За первое полугодие 2022-го они инвестировали примерно 11 миллиардов рублей или почти в 15 раз больше, чем за те же месяцы годом ранее. Тогда сумма вложений составила более 700 миллионов рублей.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Недавно на заседании Техноклуба столичной ОЭЗ участники еще раз подчеркнули, что необходимо в кратчайшие сроки развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, усиливать имеющиеся мощности, привлекать все ресурсы и умы, чтобы как можно быстрее укрепить технологический контур страны», - добавил глава ОЭЗ.

КОНКРЕТНО

Выпускаемые заводом «Протон» контурографы используют не только в научных лабораториях. Чаще всего они нужны на нефтегазовых и ядерных предприятиях, а также различных заводах. Например, на производстве труб для нефтегазового сектора.

Уникальные технические и эксплуатационные характеристики приборов позволяют проводить измерения как снаружи, так и внутри деталей на большой глубине. При этом можно обойтись без разрушения деталей. А точность измерения равна менее 1 мкм.

Как рассказал ведущий конструктор АО «Завод Протон» Владимир Логинов, сегодня предприятие активно занято импортозамещением в радиоэлектронной отрасли и готово при необходимости выпускать ещё больше контурографов.