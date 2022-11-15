Вице-мэр Ефимов: индийские предприниматели вложили в экономику Москвы 143 миллиона долларов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Индийский бизнес активно инвестирует в экономику Москвы. За последние шесть лет объемы инвестиций выросли более чем в четыре раза и составили 143 миллиона долларов.

«Как правило, индийские инвесторы вкладывают средства в пищевую и фармацевтическую промышленность, строительство, сферу торговли и недвижимость», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году внешний оборот торговли между Москвой и Индией увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов. Московские компании увеличили поставки в этот регион промышленной продукции на 46 процентов. Хорошие перспективы для развития экспорта в Индию продуктов отрасли здорового питания, товаров для красоты, товаров первой необходимости, в том числе безалкогольных напитков и продуктов питания. Также в ближайшее время столичные высокотехнологичные предприятия в сфере производства машин и оборудования могут не только увеличить поставки в регион, но и перейти на расчет в национальной валюте.

«Недавно в рамках перехода на расчеты в национальных валютах ряд российских банков открыл счета востро в рупиях в своих индийских филиалах. Также сейчас разрабатывается план развития общей системы передачи финансовых сообщений Банка России с индийской платежной инфраструктурой», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам заместителя генерального директора ООО «НТЦ «Бакор» Михаила Королева, российские банки поставили поставили перед собой цель перевести все контракты с индийскими клиентами на расчеты в рупиях. Это позволит снизить риски задержки платежей и сделает российское предложение более конкурентным для индийских партнеров.

У индийских инвесторов, как и у инвесторов из других дружественных стран, есть шанс занять на московском рынке места ушедших компаний или развивать в городе научно-исследовательскую деятельность.

«Отношения между Индией и Россией многогранны и проверены временем. В нынешней ситуации они укрепляются еще больше», - считает вице-президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей в Индии Алок Кумар.