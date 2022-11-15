Почти 1000 пар поженилась в Москве в красивую дату 11.11.2022

Свадьбу сыграли около тысячи пар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В красивую дату 11.11.2022 в российской столице поженилась почти тысяча пар, и эта цифра оказалась аж в три раза больше, чем год назад! Способствовало этому выпадение даты на пятницу - самый востребованный день для проведения бракосочетания, сообщает официальный телеграм-канал Управления ЗАГС Москвы.

- Более 220 пар заключили брак в особняках и усадьбах, башнях Москва-Сити, на стадионе «Спартак» и даже с видом на Красную площадь в гостинице «Националь», — отмечается в сообщении Управления ЗАГС.

Ранее KP.RU рассказал, как в Москве проходят свадьбы горожан, попавших под частичную мобилизацию. Многих получение повестки подтолкнуло к официальному оформлению давних отношений. А ЗАГСы пошли на сокращение сроков регистрации брака для мобилизованных. Тенденция коснулась не только Москвы и Московской области, но и других регионов России.