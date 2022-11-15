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НовостиОбщество15 ноября 2022 15:20

Трасса М-12 от Москвы до Владимира начнёт работу со второй половины декабря 2022 года

Открыта будет только часть дороги до Владимира, до Казани можно будет доехать в 2023 году
Сергей КУДРИН
Фото: Горшкова Юлия

Фото: Горшкова Юлия

Движение по новой трассе М-12, по которой можно будет доехать от Москвы до Владимира, откроют уже в 2022 году. Она заработает во второй половине декабря, о чём сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Как сообщает Хуснуллин, трасса М-12 будет связывать Москву с Казанью, однако пока что для запуска почти готов только участок до Владимира, который и откроется в конце текущего года. Вся трасса станет доступна для водителей в 2023 году.

- От Москвы до Владимира - во второй половине декабря. Дату уточним, — заявил вице-премьер.

Сообщение об открытии участка новой трассы было сделано во время беседы с журналистами на «Транспортной неделе 2022».

Ранее KP.RU сообщал о том, что часть велосипедной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга пройдёт по территории подмосковного горокруга Мытищи.