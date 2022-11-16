Трем жителям Москвы предъявили обвинение в контрабанде 40 тонн алкоголя без маркировки

Правоохранители изъяли около 40 тонн алкогольной продукции на сумму более 2 млн рублей Фото: МВД Медиа

Следователи следственной части Следственного управления УТ МВД РФ по ЦФО предъявили трем москвичам обвинение в контрабанде крупной партии спиртных напитков без маркировки, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что двое мужчин незаконно перевезли через таможенную границу алкоголь. Транспортировали продукцию на основании поддельных товаросопроводительных документов. Часть спиртного злоумышленники передали сообщнице для продажи, а остальное спиртное оставили храниться в одном из складов в Подмосковье.

Правоохранители пресекли незаконную деятельность. Они изъяли около 40 тонн алкогольной продукции без спецмаркировок на сумму более двум миллионов рублей. Такой товар запрещено продавать на внутреннем рынке РФ.

Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и по части 2 статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что цех по производству контрафактной спортивной одежды обнаружили в Подмосковье. На предприятии работали 80 портных-нелегалов.