В 2022 году в Москве произошло 377 ДТП с участием детей-пешеходов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

За 10 месяцев 2022 года на территории Москвы зарегистрировали 377 аварий с участием детей-пешеходов. В этих ДТП погибли три ребенка, еще 380 получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Часто причиной аварии становились нарушения правил дорожного движения юными пешеходами. Чаще всего дети переходили дорогу в неустановленном месте и вне пешеходного перехода, перебегали проезжую часть на красный, а также неожиданно выходили на дорогу из припаркованного автомобиля.

В Госавтоинспекции призвали родителей лучше следить за детьми на улице и на придомовых территориях, а также рассказывать о правильном поведении на дороге, чтобы снизить риск ДТП.

Напомним, как ранее писал KP.RU, трехлетний ребенок погиб под колесами ГАЗели на востоке Москвы. Мальчик катался на велосипеде в сопровождении бабушки и дедушки рядом с проезжей частью и выкатился на дорогу, где его сбил автомобиль. Водитель просто не успел среагировать на внезапную опасность.