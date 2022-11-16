Специалисты Госинспекции по недвижимости провели встречу с московскими рестораторами

На площадке Московской конфедерации промышленников и предпринимателей состоялась встреча представителей столичной Госинспекции по недвижимости с рестораторами города. Ее провели в рамках цикла «Открытый диалог для московского бизнеса». Темой разговора стали итоги окончания работы летних кафе в 2022 году в Москве. Во время общения эксперты напомнили участникам об алгоритме включения открытых веранд в городскую Схему размещения, требованиях к их установке, а также основаниях для исключения из Схемы. Как сообщил заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Евгений Елшин, в этом году по всему городу работали более трех тысяч веранд. За сезон было выявлено 603 нарушения.

«Из них 298 случаев касались несогласованного размещения, 84 случая – размещения за пределами утвержденных границ, 221 – превышения площади», – уточнил Елшин.

Напомним, для рестораторов внесение летних кафе в Схему размещения бесплатно и бессрочно. То есть они вправе один раз согласовать с городом открытую площадку и потом каждый сезон могут работать на своих верандах. При этом в 2022 году Госинспекция по недвижимости сделала акцент на предупреждение и профилактику правонарушений при установке летних кафе. На сегодня 382 нарушения устранены владельцами после консультаций. В 165 случаях рестораторы сами навели порядок с верандами. А в 56 ситуациях нарушения были исправлены принудительно.

На состоявшейся встрече с бизнесом отдельно обсудили сохранение конструкций летних кафе зимой, а также особенности их работы с 15 ноября 2022 по 15 марта 2023 года. Теперь владельцам некоторых сезонных веранд, указанных в схеме размещения, разрешается не разбирать смонтированные конструкции на зиму. Это касается летних кафе, которые находятся: на внешних поверхностях зданий, строений и сооружений; рядом с нежилыми зданиями, кроме улицы и дворов жилых домов; на земельных участках, находящихся в частной собственности и в городских парках на участках в собственности Москвы.

Специалисты Информационно-консультационного центра при Госинспекции по недвижимости постоянно проводят профилактические мероприятия с профильным бизнес-сообществом. На встречи приглашают представителей крупных ресторанов Москвы и других заведений общепита. При необходимости каждый ресторатор может обсудить интересующий вопрос индивидуально. Только за этот год состоялось 11 тематических мероприятий – как в онлайн-, так и в офлайн формате.