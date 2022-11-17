Ефимов: Москва реализует 20 проектов комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице одобрены проекты комплексного развития территорий (КРТ) еще по четырем участкам. В порядок их приведут городские операторы – Московский фонд реновации, казенное предприятие «Комплексное развитие территорий» и акционерное общество «ОЭЗ “Технополис Москва”». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в результате в городе сейчас реализуется всего 20 проектов КРТ. Их общая площадь - более 314 гектаров. На них разместятся современные производства, школы, детсады, офисы и другие сооружения. Благодаря выполняемым КРТ в Москве дополнительно будут созданы более 71 тысячи рабочих мест.

«В редевелопмент этих участков вложат около 633 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Там возведут 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости».

Известно, что Московскому фонду реновации предстоит обновить участки бывших промзон «Северянин» в Ярославском районе и «Кирпичные улицы» в районе Соколиная Гора. Казенному предприятию «Комплексное развитие территорий» досталась часть бывшей промзоны «Западная водопроводная станция» в районе Солнцево. А технополис «Москва» реорганизует промзону «Алабушево» в Зеленограде.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что общая площадь этих участков - более 28 гектаров.

«Там возведут около 600 тысяч квадратных метров недвижимости, - добавил Гаман. - Это позволит создать в столице около шести тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты оцениваются в 53 миллиарда рублей».

Всего в проработке у города сегодня более 150 проектов КРТ. Их общая площадь - почти две тысячи гектаров! В списке районов - Войковский, Головинский, Дмитровский, Зюзино, Кунцево, Можайский, Нагорный, Отрадное, Печатники, Силино, Соколиная Гора, Солнцево, Текстильщики, Теплый Стан, Тимирязевский, Тропарево-Никулино, Хорошево-Мневники, Щукино, Ясенево и Ярославский.

Напомним, КРТ позволит создать в городе еще порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты составят семь триллионов рублей, а поступления в городской бюджет - около трех триллионов рублей. Среди площадок КРТ в реализации - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», закрытая стройка в Тропарево-Никулино на западе столицы, заброшка в Тимирязевском районе, бывшие промзоны «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Известны также операторы для КРТ «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево» и участка на проспекте Маршала Жукова.