Наталья Сергунина: Участниками образовательных и профориентационных программ «Технограда» стали 1,2 миллиона человек

“Техноград” — это современная образовательная экосистема.

Освоить перспективную специальность, научиться работать с высокотехнологичным оборудованием, пройти курсы повышения квалификации— все это и многое другое жители столицы могут в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

«“Техноград” — это современная образовательная экосистема. Программы рассчитаны на самый широкий круг слушателей. Каждый житель мегаполиса сможет найти для себя занятия по душе. Например, тем, кто только задумывается о карьере, подойдут профориентационные тестирования. Среди состоявшихся специалистов востребованы курсы повышения квалификации. А желающим поменять работу предлагают ознакомиться с новыми направлениями подготовки. Помимо этого, в центре проводятся разнообразные тренинги, лекции, мастер-классы и активности для посетителей с детьми. За четыре года работы площадки участниками ее мероприятий стали больше 1,2 миллиона человек», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас в комплексе представлено более одной тысячи профориентационных и обучающих программ по пяти тематическим павильонам: «Урбан», «Цифра», «Арт», «Пром», «Сервис».

Например, в мастерской «Маркетплейсы» павильона «Цифра» проходят бесплатные курсы повышения квалификации по работе с торговыми онлайн-площадками, а также короткие мастер-классы по решению различных задач.

Слушатели получают знания в сфере маркетинга, аналитики, организации продаж и товарооборота. Тем, кто после обучения решил развивать свой бизнес, оказывают услуги сопровождения на маркетплейсе.

В другом учебном пространстве — «Технониколь» в павильоне «Урбан» — готовят специалистов строительной отрасли по 36 направлениям. В образовательном центре оборудовано четыре тематических мастерских, где слушатели изучают современные материалы и методы работы с ними.

По словам Сергея Родивилова, руководителя учебного центра, на сегодняшний день наиболее востребованы знания по системам изоляции: подрядчикам они необходимы, чтобы выполнить надежные узлы примыкания и понимать нюансы монтажа, менеджерам — для верной комплектации заказа.

Работу инновационно-образовательном комплекса «Техноград» курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.